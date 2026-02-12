Yavuz İlnam Gümüş Madalya Kazandı

Milli atıcı Yavuz İlnam, Katar'da düzenlenen Plak Atışları Grand Prix'sinde gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Doha'da devam eden organizasyonda erkekler trap finalinde yarışan Yavuz İlnam, gösterdiği performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar trap finalinde yarışan milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya ise organizasyonu 5. sırada tamamladı.