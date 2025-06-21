Yavuz Öndem: Boccia\'da Milli Formayla İlk Hedefi Madalya

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu serebral palsili (SP) öğretmen Yavuz Öndem, ilk kez milli formayla çıkacağı Dünya Boccia Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

Şanlıurfa'da bilgisayar öğretmenliği yapan Yavuz Öndem, 6 yıl önce ağır engellilerin yapabileceği tek branş olan boccia ile tanıştıktan sonra katıldığı Türkiye şampiyonalarında kendi kategorisinde 4 kez şampiyon olmayı başardı.

Öndem, 23 Haziran-1 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek Dünya Boccia Şampiyonası'nda derece elde edebilmek için yaptığı hazırlıkları tamamladı.

Yavuz Öndem, AA muhabirine, son olarak 6-11 Nisan'da Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Boccia Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak milli takıma seçildiğini anlattı.

Milli takım ile Polonya'daki Dünya Boccia Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren Öndem, şöyle konuştu:

"Çok heyecanlıyım çünkü ilk kez yurt dışına çıkacağım. Bu branşa 6 yıl emek verdim ve bu süreçte 4 kez Türkiye şampiyonu oldum. Emeklerimin karşılığında yurt dışında ülkemizi temsil edecek olmak en büyük gurur kaynağı. İnşallah orada derece yaparak İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Uzun vadedeki hedefim ise 2028 yılındaki olimpiyatlarda yer alabilmek ve çalıştırdığım sporcuları buraya taşımak. Başarımdan dolayı ailem, yakınlarım, öğretmen arkadaşlarım, idarecilerim ve öğrencilerim çok mutlu oldu. Amacım öğrencilerime örnek olabilmek. Onlara böyle büyük başarıyla örnek olmak benim için çok iyi oldu ve hepsi mutlu oldu. İnşallah bu mutluluğun devamını getirerek madalya alabilirim."

"Çok heyecanlıyız"

Yavuz Öndem'in annesi Ayşe Yolcu ise her zaman oğlunun yanında olduğunu söyledi.

Oğlunun başarılarının kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Yolcu, şunları kaydetti:

"Başarılı olması için maddi manevi elimizden geleni yapıyoruz. Burada prova yapıyoruz, oraya gidiyoruz, o heyecan, o stres çok güzel bir duygu. Bir de kazandığınız zaman anlatılamaz bir duygu. Özellikle engelli anneleri olarak çocuklarımız başarılı olduğu zaman çok daha mutlu oluyoruz. Daha da başarılı olmalarını istiyoruz. Polonya'daki şampiyonaya gideceğiz. Oğlumla birlikte ilk defa yurt dışına gideceğiz. Çok heyecanlıyız, bizim için tecrübe olacak. Hedefimiz uzun, bu ilk adım olacak inşallah. Orada Türkiye'yi temsil etmek, bir şeyleri anlatabilmek, insanlara gösterebilmek çok güzel bir duygu. İnanıyorum, inşallah olacak."