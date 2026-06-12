YayTanSay Kulübü Şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YayTanSay Kulübü Şampiyon oldu

YayTanSay Kulübü Şampiyon oldu
12.06.2026 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamza Yerlikaya, Türkiye Şampiyonu YayTanSay kulübünü tebrik ederek uluslararası başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya; Türkiye Şampiyonu olan YayTanSay kulübü sporcularını tebrik ederek, "Daha büyük başarılar bekliyoruz, bunu başaracak potansiyele sahipsiniz" dedi.

Ankara'da gerçekleşen görüşmede İşitme Engelliler Deafolimpik, Paralimpik Down Sendromlu ve Ampute Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Kayseri YayTanSay kulübü antrenör ve sporcularını makamında kabul eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Ülkemiz adına minderde başarıyla mücadele veren ve bayrağımızı dalgalandıran gururumuz Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan'a, sporculukları ve sonrasındaki antrenörlük yaşamlarında yetiştirdikleri sporcular için teşekkür ediyorum. Takım halinde Türkiye şampiyonu olan sporcuları da kutluyorum. Gençlerimize daha büyük başarılara imza atmaları için, uluslararası müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi.

Engelliler branşında toplamda 6 altın, 5 Gümüş, 4 bronz madalya alarak tarihinde ilk kez Türkiye Şampiyonu olan YayTanSay Kulübü antrenör ve sporcuları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda Kayseri'yi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çabalayacaklarını ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Hamza Yerlikaya, Yerel Haberler, Engelliler, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor YayTanSay Kulübü Şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:21:19. #7.12#
SON DAKİKA: YayTanSay Kulübü Şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.