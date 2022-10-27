Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti

Icardi, Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde milli futbolcu Cengiz Ünder'in yer aldığı iddia edildi.

MARSİLYA'NIN TALEBİ 10-15 MİLYON EURO

Ajansspor'da yer alan habere göre,Galatasaray cephesi, sezon öncesi Cengiz Ünder ile ilgilendi ve milii futbolcuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Elde edilen son bilgilere göre ise Marsilya, Ünder'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun bonservisi ise 10-15 milyon euro bandında değişiyor.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Marsilya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransız ekibinden yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 18 gole katkı sunan Cengiz Ünder, bu sezon ise 5'i ilk 11, 16 maçta şans buldu ve bir kez de asist yaptı.