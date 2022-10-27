Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti

27.10.2022 18:15
Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti

Yaz döneminde bomba isimleri renklerine bağlayan Galatasaray, ara transfer dönemi için de çalışmalara devam ediyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'in olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın milli futbolcu için yaz aylarında harekete geçtiği ve sözlü bir konuşmanın gerçekleştirildiği belirtildi. Fransız ekibi, Ünder'i kiralık göndermeye yanaşmazken yıldız futbolcunun 10-15 milyon euro bandında bonservis bedeli bulunuyor.

Icardi, Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, ara transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde milli futbolcu Cengiz Ünder'in yer aldığı iddia edildi.

MARSİLYA'NIN TALEBİ 10-15 MİLYON EURO

Ajansspor'da yer alan habere göre,Galatasaray cephesi, sezon öncesi Cengiz Ünder ile ilgilendi ve milii futbolcuyla bir konuşma gerçekleştirdi. Elde edilen son bilgilere göre ise Marsilya, Ünder'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun bonservisi ise 10-15 milyon euro bandında değişiyor.

YILLIK 3 MİLYON EURO KAZANIYOR

Marsilya ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Fransız ekibinden yıllık 3 milyon euro kazanıyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 18 gole katkı sunan Cengiz Ünder, bu sezon ise 5'i ilk 11, 16 maçta şans buldu ve bir kez de asist yaptı.

YORUMLAR
500
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori ekip rakipleriyle arayı açtı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori ekip rakipleriyle arayı açtı PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! Yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek PFDK, Galatasaray'a ceza yağdırdı! Yıldız futbolcu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Cengiz Ünder, Galatasaray, Marsilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
18:27 Ahtapot zannettiği dev deniz anasını kucağına alan adam hatasının bedelini ağır ödedi
18:14 İngiltere'de müzayedeye çıkan Fatih Sultan Mehmet'in resmedildiği o madalyon, İBB tarafından satın alındı
18:05 Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti
17:34 Tırnak yeme alışkanlığı olanlar dikkat! Bu video hayatınızı değiştirebilir
17:19 Bartın'daki maden kazası hakkında, 25 şüpheli için gözaltı kararı verildi
17:12 Samsun'da boğulma ihbarı alan ekipler, konunun bambaşka olduğunu anladı
17:09 BTP lideri Hüseyin Baş'ın "Beni ittifaka alın" sözlerine İYİ Parti'den sonra CHP'den de cevap verildi
17:07 Eşsiz özelliğe sahip Kur'an-ı Kerim nüshası Louvre Müzesi'nde sergilenecek!
17:05 Meksika'da feci cinayet! Damadı en mutlu gününde öldürüp gelini kanlar içinde bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 18:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan dev transfer iddiası! Cengiz Ünder için tüm detaylar netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement