Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyecek olan eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Henry Onyekuru kritik açıklamalarda bulundu.
Onyekuru "Geçtiğimiz senelerde, 2 sene önce Fenerbahçe'den teklif aldım. Sanırım bu 2-3 senedir Galatasaray'da oynamış oyuncuları istemiyorlar gibi bir düşüncem var. Taraftarların düşüncesi farklı olabiliyor, tepki olabiliyor. Ama benim için bu futbol, bir oyun. Kimseyle sorunum yok" dedi.
Tivibuspor'a konuşan Onyekuru "Galatasaray'a geldiğimde bana Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 senedir yenemediğimiz söylediğinde inanmamıştım. Futbolda nasıl olur da bir takımı 20 sene boyunca yenemezsiniz diye düşünmüştüm. 3-1 yendiğimiz gün inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in Galatasaray'a ayrılığı konusunda açıklama yapan Onyekuru"Açıkçası ilk duyduğumda inanamadım, şoke oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Kendisini o dönem aramadım, haberleri takip ettim. Galatasaray için çok büyük başarılar elde etmiş bir insan. Galatasaray, onun ailesi" dedi.
Son Dakika › Spor › Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım - Son Dakika