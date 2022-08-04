Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım - Son Dakika
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Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım

04.08.2022 10:54
Adana Demirspor'a transfer olan Onyekuru'dan Fenerbahçe itirafı: Teklif aldım

3 farklı dönemde Galatasaray forması giyen ve sezon başında Adana Demirspor'a imza atan Henry Onyekuru, 2 sene önce Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyecek olan eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Henry Onyekuru kritik açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE TEKLİF ALDIM"

Onyekuru "Geçtiğimiz senelerde, 2 sene önce Fenerbahçe'den teklif aldım. Sanırım bu 2-3 senedir Galatasaray'da oynamış oyuncuları istemiyorlar gibi bir düşüncem var. Taraftarların düşüncesi farklı olabiliyor, tepki olabiliyor. Ama benim için bu futbol, bir oyun. Kimseyle sorunum yok" dedi.

"3-1 YENDİĞİMİZ GÜN İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Tivibuspor'a konuşan Onyekuru "Galatasaray'a geldiğimde bana Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 senedir yenemediğimiz söylediğinde inanmamıştım. Futbolda nasıl olur da bir takımı 20 sene boyunca yenemezsiniz diye düşünmüştüm. 3-1 yendiğimiz gün inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

"İLK DUYDUĞUMA İNANAMADIM"

Fatih Terim'in Galatasaray'a ayrılığı konusunda açıklama yapan Onyekuru"Açıkçası ilk duyduğumda inanamadım, şoke oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Kendisini o dönem aramadım, haberleri takip ettim. Galatasaray için çok büyük başarılar elde etmiş bir insan. Galatasaray, onun ailesi" dedi.

Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'dan bomba itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
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Henry Onyekuru, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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