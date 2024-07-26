YEDAŞ Çalışanları ve EKOBİD Üyeleri Atakum Sahili'nde Pedal Çevirdi - Son Dakika
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YEDAŞ Çalışanları ve EKOBİD Üyeleri Atakum Sahili'nde Pedal Çevirdi

YEDAŞ Çalışanları ve EKOBİD Üyeleri Atakum Sahili\'nde Pedal Çevirdi

YEDAŞ çalışanları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerinden oluşan 110 kişi, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek amacıyla Atakum sahili boyunca bisiklet sürdü. YEDAŞ'ın düzenlediği etkinlik, çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor. Etkinlik sonrasında karbon ayak izi değerlendirmeleri yapıldı ve YEDAŞ'ın sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak öne çıktı. YEDAŞ, çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe de katkı sağlamayı hedefliyor.

26.07.2024 16:26
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YEDAŞ çalışanlarından ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyelerinden oluşan 110 kişi, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için Atakum sahili boyunca pedal çevirdi.

2012 yılından bu yana sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen YEDAŞ, "Pedallar Sürdürülebilir Bir Dünya için Dönüyor" sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında çevreye duyarlılık ve sürdürülebilir yaşam konularında dikkat çekti. Etkinlik sonrasında harcanan enerjiye bağlı oluşan karbon ayak izi değerlendirmeleri yapıldı.

YEDAŞ'ın bu etkinlik ile toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflemesi, şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılan bisikletliler, çevreye olan duyarlılıklarını gösterirken, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzını da benimsiyor. YEDAŞ'ın Net Sıfır Karbon Stratejisi ile birlikte sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları, yalnızca çevresel etkileri azaltmayı değil, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı da hedefliyor.

Elektrik dağıtım şirketleri arasında, UN Global Compact'ın (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) ilk imzacısı olan YEDAŞ, düzenlediği etkinlik ile Küresel İlkeler'e verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor YEDAŞ Çalışanları ve EKOBİD Üyeleri Atakum Sahili'nde Pedal Çevirdi - Son Dakika

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