Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor

18.08.2025 11:47
Manchester United'ın kalesini koruyan milli kalecimiz Altay Bayındır, Arsenal maçında yaptığı kritik hata sonrası İngiliz basını ve taraftarların tepkisini çekti.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Manchester United, Old Trafford'da bu sezonun favorilerinden biri olarak gösterilen Arsenal'ı konuk etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmadan Arsenal 1-0'lık galibiyetle ayrılırken, United'ın ilk 11'inde maça başlayan milli kaleci Altay Bayındır, yenilen tek goldeki büyük hatası sonrası adeta topa tutuldu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Manchester United, sezonun ilk maçında sahasında Arsenal'e 1-0'lık skorla kaybetti. Manchester United'ın kalesinde Altay Bayındır forma giydi. Milli file bekçisinin yediği golde yaptığı büyük hata eleştirilere ve faul tepkilerine neden oldu.

Bayındır hakkında İngiliz basınında yapılan yorumlar ve atılan başlıklar ise şöyle;

Sport Bible: United taraftarları, Altay Bayındır'ın Arsenal ile oynanan maçta yaşadığı faulün ardından kulübe önemli bir transfer çağrısında bulundu. Arsenal'in galibiyet golünde kusurlu olduğu düşünülen Türk kalecinin, United taraftarlarının takımda ilk 11'de oynamaya hazır olduğuna inanmadığı anlaşılıyor.

BBC Sport: Manchester United'da kaleci endişeleri devam ediyor. Ruben Amorim Pazar günü kalecilik kumarı oynadı ve çoğu kişinin gözünde bu kumar tam bir felaketle sonuçlandı.

Mirror: Ruben Amorim, 13. dakikada Bayındır'ın ilk testinde başarısız olmasıyla verdiği karardan pişmanlık duymuştur.

The Sun: Altay Bayındır takımına maç kaybettirdi. Onana'nın önünde oyuna girdi ancak yaptığı hata United'ın tüm iyi oyununu bozdu. Daha güçlü olması gerekirken kornerde topu kaptırdı ve Calafiori'ye açılış golünü hediye etti.

GOAL: Manchester United taraftarı Arsenal'in Old Trafford'daki açılış golünü getiren 'acınası' hatanın ardından Altay Bayındır'ı satması için çağrıda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

Yediği gol olay oldu! Bütün ülke milli kalecimizi konuşuyor
