Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası Coşkusu

20.06.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın Paraguay ile maçını Yedikule Hisarı'nda vatandaşlar coşkuyla takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubunda Paraguay ile karşı karşıya geldiği maçı vatandaşlar Tarihi Yedikule Hisarında coşkuyla takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. ABD'de oynanan ve Türkiye saatiyle 05.00'te başlayan karşılaşmayı vatandaşlar Fatih'te bulunan Yedikule Hisarında kurulan dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar, Yedikule Hisarını hınca hınç doldurarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Hisardaki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Milli Takım, Paraguay, Yedikule, Etkinlik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk’üm Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm
Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik Kanada ceza sahasına 97 kez girdi Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi
Rakamlar güncellendi Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Milyonların beklediği gün geldi çattı YKS yarın başlıyor Milyonların beklediği gün geldi çattı! YKS yarın başlıyor

08:18
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı Maç sonu yürek burkan görüntü
Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü
08:08
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası’nın en kötüsü oldu
Uğurcan Çakır, ikinci maçlar itibarıyla Dünya Kupası'nın en kötüsü oldu
08:06
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor
Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
08:05
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
07:01
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
06:48
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 08:38:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.