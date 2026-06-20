Yedikule Hisarı'nda Dünya Kupası Coşkusu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubunda Paraguay ile karşı karşıya geldiği maçı vatandaşlar Tarihi Yedikule Hisarında coşkuyla takip etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaştı. ABD'de oynanan ve Türkiye saatiyle 05.00'te başlayan karşılaşmayı vatandaşlar Fatih'te bulunan Yedikule Hisarında kurulan dev ekrandan takip etti. Vatandaşlar, Yedikule Hisarını hınca hınç doldurarak karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Hisardaki yoğunluk havadan drone ile görüntülendi. - İSTANBUL