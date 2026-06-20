Yedikule Hisarı'nda Futbol Coşkusu - Son Dakika
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Yedikule Hisarı'nda Futbol Coşkusu

Yedikule Hisarı\'nda Futbol Coşkusu
20.06.2026 07:44
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A Milli Takım'ın Paraguay maçı için Fatih'te Yedikule Hisarı'nda futbolseverler toplandı.

FATİH'te, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı maçı izlemek isteyen futbolseverler, sabah erken saatlerde tarihi Yedikule Hisarı'nda bir araya geldi.

Fatih'te çok sayıda futbolsever, A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar, maçı dev ekrandan izledi.

Kaynak: DHA

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