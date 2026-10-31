Yelken milli takımı Varkiza'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Milli yelkenciler, Yunanistan'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş ile 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Varkiza bölgesindeki organizasyonda, 31 ülkeden 290 sporcu yarıştı.

Şampiyonada yıldız kızlarda Ece Melis Baş altın, Parla Kabasakal gümüş, Nisa Üstündağ bronz madalya kazandı.

Zeynep Mavioğlu 15 yaş altı kızlarda, Artun Şenol ise genç erkeklerde üçüncü oldu.