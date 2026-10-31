Yelken milli takımı Varkiza'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Yelken milli takımı Varkiza'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

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Milli yelkenciler, Varkiza'da 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. 31 ülkeden 290 sporcunun yarıştığı şampiyonada Ece Melis Baş altın, Parla Kabasakal gümüş, Nisa Üstündağ bronz; Zeynep Mavioğlu, Artun Şenol üçüncü oldu.

Milli yelkenciler, Yunanistan'da düzenlenen 2026 iQFOiL Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş ile 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Yelken Federasyonunun açıklamasına göre Varkiza bölgesindeki organizasyonda, 31 ülkeden 290 sporcu yarıştı.

Şampiyonada yıldız kızlarda Ece Melis Baş altın, Parla Kabasakal gümüş, Nisa Üstündağ bronz madalya kazandı.

Zeynep Mavioğlu 15 yaş altı kızlarda, Artun Şenol ise genç erkeklerde üçüncü oldu.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıGümüşSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yelken milli takımı Varkiza'da 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı - Son Dakika
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