Yelken sporcusu Tolga Pamir bu yıl yeni rekor deneyecek

Yelken sporcusu Tolga Pamir, "Duo Challenge4SEAS" adını verdiği ve bu yıl deneyeceği yeni Türkiye Turu Rekoru'nun tanıtımını yaptı.

Bir kadın yelkenciyle birlikte Türkiye'deki dört denizde yelken kullanacak Pamir, projeye 15 kadın sporcunun başvurduğunu açıkladı. İki adayla birlikte ön hazırlık dönemine başlayacak Pamir, nisan ayında adaya karar verileceğini ve denemesini gerçekleştireceğini kaydetti.

Yelkenin sadece erkeklerle yapılan bir spor branşı olmadığını aktaran Pamir, "Kadınların meydan okumaya yönelik sporlarda çok başarılı olduklarına inanıyorum. Açık deniz yelkenciliğinin getirdiği zorlu ve çetin doğa koşulları karşısında kadınların daha dayanıklı olabileceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Tolga Pamir ayrıca geçen yıl gerçekleştirdiği Solo Challenge4SEAS/Türkiye Turu Rekoru projesini kısa filme çevirdi.

Artvin- İskenderun arasındaki bin 500 deniz milini, 16 gün 16 saat 27 dakika 31 saniyede karaya hiç ayak basmadan tamamlayan Pamir, gün gün kayıt altına aldığı yaşadıklarını filme çevirdiği ve 4 Denize Meydan Oku adını verdiği 45 dakikalık belgeselin gösterimini Kadıköy'de gerçekleştirdi. Gösterime Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve Türkiye Yelken Federasyonunu temsilen Yat Komitesi Başkanı Alican Turalı da katıldı.