Yelkende "IQFoil" sınıfının kampı İzmir'de düzenlenecek

Türkiye Yelken Federasyonu, "IQFoil" sınıfındaki kampın 9-14 Ekim tarihlerinde, İzmir'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde düzenlenecek kampa, IQFoil ekipmanına sahip, Milli Takım Seçme Yarışları'nda yarışan sporcular katılabilecek.
1 Ekim Cuma gününe kadar başvuruların yapılabileceği kamp, antrenörler Jaroslaw Miarczynski ve Ferit Ercan Onur gözetiminde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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