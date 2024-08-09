Yelkenin yeni modası: 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta İstanbul'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yelkenin yeni modası: 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta İstanbul'da başladı

Yelkenin yeni modası: 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta İstanbul\'da başladı

Kalamış'taki Setur Marina'da başlayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışlarında, yarış sınıflarının yanı sıra J70 ve hareketli salma kategorileri de yer alıyor. İlk gün Tenzor Team birinci, Team Nautique Yachting ikinci ve Denizcik üçüncü oldu. Yarışlar 18 Ağustos'ta sona erecek.

09.08.2024 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Yelkenin yeni modası" sloganıyla tüm yarış sınıflarını kapsayan 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta yarışları, İstanbul'da başladı.

Kalamış'taki Setur Marina'da verilen startla başlayan mücadelede, önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 sınıflarının yanı sıra J70 ve hareketli salma kategorileri de yarışın programına eklendi.

J70 sınıfı teknelerin yarıştığı ilk gün Tenzor Team birinci, Team Nautique Yachting ikinci ve Denizcik üçüncü oldu.

İstanbul'da yüzlerce yelkenciyi buluşturan yarışlar 18 Ağustos'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA

istanbul, Kalamış, Marina, Setur, Tayk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yelkenin yeni modası: 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta İstanbul'da başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 23:03:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yelkenin yeni modası: 12. TAYK Slam X eker Olympos Regatta İstanbul'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement