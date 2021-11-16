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Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor - Son Dakika

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor

16.11.2021 17:02
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor

Yemeksepeti'nin kurucusu Aydın CEO'luk görevini bırakmıştı. Bir dönem Trabzonspor'da da yöneticilik yapan Aydın'ın, İstanbul'un köklü kulüplerinden Sarıyer'e başkan olmaya hazırlandığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Yemeksepeti'ndeki CEO'luk görevinden ayrıldığını açıklayan Nevzat Aydın'ın yeni projesi belli oldu.

GEÇMİŞE DÖNÜK DOSYALARI İNCELEDİ

Ajansspor'un haberine göre; Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, Sarıyer Kulübü'ne başkan olabilir. Sarıyer Kulübü'nü şirketleştirme için çalışmaların başladığı, geçmişe dönük dosyaların incelendiği öğrenildi. Haziran ayında yapılacak kongrede Nevzat Aydın'ın Sarıyer Kulübü'ne başkan olması bekleniyor.

"TEK AMACIM SARIYER'İ HAK ETTİĞİ YERLERE GETİRMEK"

Aydın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Sarıyer Kulübü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Elde ettiğim vizyon ve birikimleri bana en yakın gelen Sarıyer ile birleştirmek istiyorum. Bunda kulübün hikayesi büyük rol oynadı. Ayrıca kulüpten hiçbir beklentim yok. Tek amacım Sarıyer'i hak ettiği yerlere getirmek."

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor

Nevzat Aydın, Trabzonspor, Sarıyer, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor - Son Dakika
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