Yeni Adana Stadyumu\'nda Zemin Sorunu

Spor

Yeni Adana Stadyumu'nun zemini içler acısı hale gelirken zeminden hem futbolcular hem de teknik direktörler dert yanıyor.

Adana'da yapımı 2021 yılında tamamlanan ve hizmete açılan 33 bin kişi kapasiteli Yeni Adana Stadyumu'nun zemin sorunu ilk açıldığı günden bu yana devam ediyor. Adanaspor ve Adana Demirspor'a ev sahipliği yapan stadın hibrit çim zemini, her hafta oynanan maçlar nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.

Futbolcular ve teknik direktörler dert yanıyor

Geçtiğimiz sene zemin iyileştirmesi için 15 gün kullanım dışı bırakılan stadyumun zemini bir türlü iyileşmedi. İstenilen güneş ışığını alamayan zemine cihazlarla ışık veriliyor. Ancak bu, zeminin düzelmesini sağlamıyor. Ayrıca neredeyse her maç sonu futbolcular ve teknik direktörler zeminin kötülüğünden dert yanıyor.

Işık sorunu da gündemde

Yeni Adana Stadyumu'nda zemin sorununun yanı sıra ışık sorunu da gündemde. Köşe gönderilerinde ışıklandırmanın az olması nedeniyle de foto muhabirleri de sorun yaşadıklarını belirtiyor. - ADANA