Yeni Başkan Abdülhadi Turus - Son Dakika
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Yeni Başkan Abdülhadi Turus

Yeni Başkan Abdülhadi Turus

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nda Abdülhadi Turus başkanlığa seçildi, yeni projeler ön plana çıkacak.

08.02.2025 13:16
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Abdülhadi Turus seçildi.

Ankara'da The Green Park Otel'de divan kurulu başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda Abdülhadi Turus, tek aday olarak seçime girdi.

Federasyonun kayıtlı 136 delegesinden 107 delegenin 92'sinin geçerli oyunu alan Abdülhadi Turus, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. 15 oy geçersiz sayıldı.

Genel kuruldaki konuşmasına geleneksel oyunların gelişmesine yaklaşık 10 yıldır çalışmalarıyla büyük katkı sunan federasyonun eski başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür ederek başlayan Turus, şöyle devam etti:

"Hakikaten 'yahu ne işimiz var bizim geleneksel sporlarla' dediğimiz yıllarda bize ufuk çizen, aslında Yunan mitolojisinin kaynağı olimpiyatlara karşı, geleneksel oyunların da var olduğunu bize anlatan ve bunun için mücadele veren 'sokağın, mahallenin kültüründe gelenek ve adap var, gelecek var, bu kültürü bize baskıyla, zorla vermeye çalışan popüler kültüre karşı mücadele edeceğiz ve çocuklarımızı geleneklerine bağlı bir şekilde geleceğe taşıyacağız.' diyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a verdiği bu mücadele ve bize kattığı misyondan dolayı huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum."

"Asil kültürümüzü geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz"

Federasyonun çok köklü bir federasyon olduğunu dile getiren Turus, "İçerisinden iki büyük federasyon daha çıkartmış bir federasyon. Federasyonda Hakan Kazancı beyden sonra çıta çok yükselmiş. Şimdi biz devralıyoruz, alanında yetkin ve uzman arkadaşlarla çalışacağız. Yeni dönemde yeni katılan oyun dallarıyla geleneksel kızak, mangala, eğir oyunu, oniki taş, halat çekme, mas güreşiyle geleneklerimizi geleceğe taşımak ve çocuklarımızın güvenli bir şekilde yetişmeleri için çalışacağız. Popüler kültüre karşı bizim asil kültürümüzü yukarılara, geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

2025 yılını yeni geleneksel oyunlar için tanıtım yılı ilan ettiklerini vurgulayan Turus, "Her bir dalımız için bir kurul oluşturacağız, her birinin bir kurulu olacak içerisinde nitelikli akademisyenlerin de olduğu, bu oyunlarla ilgili tecrübeli arkadaşları bu kurullara yerleştireceğiz. Kurullar, oyunlarımızın alt yapılarını oluşturacak, oyunlarımızla ilgili gelecek tasavurları oluşturacak, biz de onları icra edeceğiz. İnşallah yeni kulüpler oluştaracağız, antrenör eğitimlerine başlayacağız." diye konuştu.

Oluşturacakları geleneksel oyunlar tırı ile 81 il meydanında oyunlara çocukların aşina olmasını sağlayacaklarını anlatan Turus, "Sokaklarında kendi geleneksel oyunlarını oynayan ve gelecek için idealleri olan gençler yetiştirmek için geleneksel oyunlara hep birlikte destek olacağız, hep birlikte uluslar arası niteliklere de götüreceğiz inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Turus'un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Zeynep Safiye Baki Nalcıoğlu, İbrahim Eren, Mehmet Bahadır Çam, Ümmügülsüm Tat, Ali Osman Özdemir, Mesut Meyveci, Burutay Burak Mutlu, Kadirhan Özdemir, Salih Baran Uzuncan, Zekeriye Hopur.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Başkan Abdülhadi Turus - Son Dakika

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