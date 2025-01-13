Yeni Başkan Ayhan Yıldırım

Spor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı'na Ayhan Yıldırım seçildi.

The Green Park Hotel'de federasyonun 6. olağan genel kurulu yapıldı. Mevcut başkan Ayhan Yıldırım ve İsmail Hakkı Karaca, adaylar arasında yer aldı. Adaylık başvurusu kabul edilen Hasan Yıldırım ise genel kurulda İsmail Hakkı Karaca'nın lehine adaylıktan çekildi.

Dört sandıkta toplam 217 oy kullanılan seçimde oyların 138'ini alan Ayhan Yıldırım, tekrardan başkanlığa seçildi. Karaca ise 68 oyda kaldı. Seçimde 11 oy geçersiz sayıldı.

Sonuçlar açıklandıktan sonra teşekkür konuşması yapan Ayhan Yıldırım, "Camiamıza yakışır bir kongre oldu. Birleşen rakiplerimi kutluyorum. Hep birlikte camiamızı daha ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. Yönetim kuruluma güveniyorum ve oy kullanan, kullanmayan her delege, her insan başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilen Ayhan Yıldırım'ın yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer aldı:

Mustafa Kandemir, Mehmet Göktaş, Ümmet Ekici, Orhan Tanrıkulu, Halit Bekereci, Tayfun Turgut, Şerif Büyükdaş, Mehmet Ali Yıldırım, Nur Şahinoğlu, Ertan Göv.