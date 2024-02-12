Yeni Esenspor, Talas Denizspor\'u mağlup etti

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda küme düşmesi kesinleşen Yeni Esenspor, ligin 17. haftasında Talas Denizspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı 1 No.lu Saha
Hakemler: Mustafa Kalaycı, Selahattin Ak, Ahmet Yıldız
Yeni Esenspor: Merdan Mert Kılıç, Emre Yenidoğan, Işık Polat, Ahmet Kaymak, Enes Kılıç, Mehmet Emin Temel, Doğuş Aydoğmuş, Mehmet Ercömert, Mustafa Tanyolu, Tolga Recep Oğuz, Hasan Tuğrul
Talas Denizspor: Ahmet Çelik, Oğuzhan Ceylan, Fatih Aslan, Ahmet Korkmaz, Onur Kişi, İbrahim Öz, (Mustafa Solak dk. 52), Serhat Menekşe, Derviş Bayrak, Onur Dökmeci, Gökhan Bıyık, Utku Güverti, (Gazi Efe Yiğit dk. 46)
Goller: Çağrı Ercömert (dk. 35, 42) (Yeni Esenspor), Gökhan Bıyık (dk. 25)( Talas Denizspor)
Kırmızı Kartlar: Mustafa Tanyolu (dk. 90+5) (Yeni Esenspor), Fatih Aslan (dk. 90+3), Gazi Efe Yiğit (dk. 90+4) (Talas Denizspor) - KAYSERİ
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