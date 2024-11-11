Yeni Hakem Kurulu Toplandı - Son Dakika
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Yeni Hakem Kurulu Toplandı

Yeni Hakem Kurulu Toplandı

TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı.

11.11.2024 17:54
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TÜRKİYE Voleybol Federasyonunun 18 Ekim 2024 tarihli 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından göreve gelen Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu, ilk toplantısını bugün Türkiye Voleybol Federasyonunda gerçekleştirdi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ katıldığı toplantıda bir önceki Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener ve kurul üyelerine, yapmış oldukları görevlerden dolayı teşekkür etti. Yeni dönemin başarılarla, adaletle ve artan oranda eğitim faaliyetleri ile geçmesini temenni etti.

Bu amaçla yürütülecek çalışmaların, Avrupa ve Dünya voleybolu paralelinde devam etmekte olan işbirliklerimiz ve yürüteceğimiz uluslararası projelerinin de katkısıyla taçlanacağını ifade etti.

Her ay düzenli olarak yapılması planlanan Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu'nun ilk toplantısında, görev bölümü, teknik ve idari konular görüşüldü. Kurul bünyesinde, plaj ve kar voleybolu ile oturarak voleybola yönelik görevlendirmeler gerçekleştirildi.

Nihat Ermihan başkanlığındaki yeni TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu'nda üyeler ve görevleri şu şekilde belirlendi:

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK)

Nihat ERMİHAN (Ankara)? – Başkan

Onur HOŞNUT (Ankara) – Başkan Yardımcısı

Meral TAŞPINAR (Konya) – Genel Sekreter

Ahmet ÇELİK (Diyarbakır)?

Ersin ALTIPARMAK (İzmir) ?

Gültekin TEKİNALP (Ankara)

İbrahim TARUN (Tokat) ?

İlhami ŞENYURT (İstanbul) ?

Kazım BURUM (Kocaeli)

Nükhet DİKMEN (İzmir)

Rıdvan BOZYİĞİT (Malatya)

Sakine TAYANÇ (İstanbul)?

Zeki BOCUTCU (Ankara)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Yeni Hakem Kurulu Toplandı - Son Dakika

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