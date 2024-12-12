Yeni Kayak Sezonu Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika
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Yeni Kayak Sezonu Erzurum'da Başlıyor

Türkiye Kayak Federasyonu, 2024-2025 sezonuna Erzurum'da çeşitli seçme müsabakalarıyla start veriyor.

12.12.2024 17:17
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Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 sezonu hafta sonu Erzurum'da yapılacak organizasyonlarla başlıyor.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Aralık 2024 tarihlerinde Alp Disiplini FIS ve Avrupa Gençlik Olimpiyat Festivali (EYOF) takımlarının seçme müsabakası, 17-18 Aralık tarihlerinde Alp Disiplini 14-16 yaş altı milli takım seçme müsabakası, 24-25 Aralık tarihlerinde snowboard milli takımı seçmesi, 26-27 Aralık tarihlerinde ise kayaklı koşu milli takım seçme müsabakaları Erzurum'da organize edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yeni sezon öncesinde kayak camiasına başarılar dileyerek, "Yeni bir kayak sezonuna girmenin heyecanını yaşıyoruz. Teknik kurullarımızla yaptığımız istişare toplantılarının ardından faaliyet programımızı oluşturduk. Mümkün olduğu sürece tüm kayak merkezlerimizde yarışlar organize edeceğiz. Ulusal ve uluslararası müsabakalar gerçekleştireceğiz. Umarım çok güzel bir sezona hep birlikte imza atacağız. Faaliyetlerimizde yarışacak olan tüm kulüplerimize, sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Umarım kazasız belasız bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye Kayak Federasyonu, Etkinlikler, Erzurum, Yaşam, Spor, Son Dakika

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