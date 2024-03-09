Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Yeni Mahallespor Kulübü'nde yeni başkan Alptekin Coşkun oldu.
Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Yeni Mahallespor Kulübü'nde yeni dönem başladı. Eski Başkan Engin Yıldız'dan görevi devralan Başkan Alptekin Coşkun çalışmalarına başladı. 1957 yılında kurulan ve Kayseri amatör camiasına birçok hizmet ederek sporcu, antrenör yetiştiren Yeni Mahallespor Kulübü 2023-2024 sezonundan umutlu. Yeni Mahallespor Kulübü Başkanı Alptekin Coşkun; "2023-2024 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlara başarılar diliyoruz. Bizler göreve yeni geldik. Elimizden gelenin en iyisini yaparak Yeni Mahallespor daha iyi yerlere getireceğiz. Kuruluşundan bugüne kadar bu takım hizmet eden herkese çok teşekkür ederim. Yarın oynayacağımız maça herkese davet ediyorum" dedi. Yeni Mahallespor Kulübü'nde yapılan seçim sonrası yönetim kurulu şu şekilde oluştu;
Alptekin Coşkun (Başkan), Ahmet Demircioğlu, Enes Kayış, Hanifi Işık, Serkan Özkara ve Çağatay Ararat.
Yeni Mahallespor Kulübü ligin 3. haftasında yarın Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada Kayseri Ömürspor Kulübü ile saat 13.30'da karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ
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