Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Pedrinho'nun kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Markao'dan seken topu Onur beklemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada sol kanattan atılan topla ceza sahası içine giren Mendes'in savunmayı geçerek attığı pasa dokunan Oğulcan, topu ağlarla buluşturdu. 0-2
74. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın çizgi üzerinden ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3
81. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Mert Miraç'ın ceza sahası dışından sert vuruşun meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-3
Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Ramazan Ufuk Avdaş
Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen, Erşan, Ferhat (Eray dk. 80), Burak Efe (Murat dk. 46), Kerem (Furkan dk. 46), Mehmet, Atakan (Enes Nas dk. 81), Mert Miraç, Halil (Mehmet Emin dk. 70)
Yedekler: Çınar, Emir, Enes Savucu, Osman, Kürşat Yılmaz
Teknik Direktör: Adem Büyük
Kocaelispor: Gökhan, Caner, Onur, Ahmet, Yunus Emre, Pedrinho (Mijo Caktas dk. 77), Cihat (Mesut dk. 46), Beridze (Barış dk. 71), Oğulcan, Ryan Mendes (Furkan dk. 46), Markao (Ahmet dk. 71)
Yedekler: Harun, Tarkan, Mehmet, Muharrem, Josip Vukovic
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Mert Miraç (dk. 81) (Yeni Malatyaspor), Onur (dk. 13), Oğulcan (dk. 23, 74) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Alperen, Yiğit (Yeni Malatyaspor), Cihat, Mesut (Kocaelispor) - MALATYA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor - Son Dakika
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