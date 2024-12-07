Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor

Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Goller Oğulcan ve Onur'dan.

07.12.2024 15:46
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Pedrinho'nun kullanıldığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Markao'dan seken topu Onur beklemeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada sol kanattan atılan topla ceza sahası içine giren Mendes'in savunmayı geçerek attığı pasa dokunan Oğulcan, topu ağlarla buluşturdu. 0-2

74. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Barış'ın çizgi üzerinden ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Oğulcan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

81. dakikada orta sahada rakibinden topu kapan Mert Miraç'ın ceza sahası dışından sert vuruşun meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 1-3

Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Ramazan Ufuk Avdaş

Yeni Malatyaspor: Muhammed Salik, Yiğit, Alperen, Erşan, Ferhat (Eray dk. 80), Burak Efe (Murat dk. 46), Kerem (Furkan dk. 46), Mehmet, Atakan (Enes Nas dk. 81), Mert Miraç, Halil (Mehmet Emin dk. 70)

Yedekler: Çınar, Emir, Enes Savucu, Osman, Kürşat Yılmaz

Teknik Direktör: Adem Büyük

Kocaelispor: Gökhan, Caner, Onur, Ahmet, Yunus Emre, Pedrinho (Mijo Caktas dk. 77), Cihat (Mesut dk. 46), Beridze (Barış dk. 71), Oğulcan, Ryan Mendes (Furkan dk. 46), Markao (Ahmet dk. 71)

Yedekler: Harun, Tarkan, Mehmet, Muharrem, Josip Vukovic

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Mert Miraç (dk. 81) (Yeni Malatyaspor), Onur (dk. 13), Oğulcan (dk. 23, 74) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Alperen, Yiğit (Yeni Malatyaspor), Cihat, Mesut (Kocaelispor) - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Trendyol, malatya, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor 1-3 Kocaelispor - Son Dakika

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