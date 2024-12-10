Yeni Malatyaspor Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Spor

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü deplasmanda Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamasına göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, düz koşunun ardından pas çalışması yaptı.

Malatya temsilcisi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.