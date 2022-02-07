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Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu - Son Dakika

Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu

07.02.2022 18:41
Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmasının ardından sarı-siyahlı kulüpte forvet oyuncusu Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak göreve getirildi.

Spor Toto Süper Lig'de son sırada yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırmasının ardından sarı-siyahlı kulüpte forvet oyuncusu Adem Büyük, futbol sorumlusu olarak göreve getirildi.

Yeni Malatyaspor'da alınan kötü sonuçlar sonrası, teknik direktör Marius Sumudica ie yollar ayrılmıştı. Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından takım kaptanı Adem Büyük, futbol sorumlusu görevini üstlendi. Tecrübeli golcü, sarı-siyahlı kulüpte hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev yapacak.

Yeni Malatyaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük'ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bilgi kaynağı Adem Büyük hem futbolcu, hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.


- Malatya
Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu
Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu
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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adem Büyük, Yeni Malatyaspor'un futbol sorumlusu oldu - Son Dakika Spor


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