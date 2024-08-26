Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu

Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü\'ne 1-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar...

26.08.2024 00:01
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Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Şanlıurfa'da karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

54. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Kula'nın sert vuruşunda kaleci Abdulsamed topu kornere çeldi.

56. dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kullandığı köşe atışında Dembele, topu Mert Kula'nın önüne bıraktı. Kula düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

64. dakikada Cengizhan'ın pasında topla buluşan Burak'ın ceza sahasından çektiği sert şutta top az farkla auta gitti.

90. dakikada ceza sahası dışından Dembele'nin sert şutunda top az farkla kale direği üzerinden auta gitti.

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Selahattin Atalay, Selim Şengöz

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Atakan, Nuri (Mehmet Güneş dk. 77), Mert Miraç (Halil İbrahim Atcı dk. 90+3), Cengizhan, Alperen, Burak (Kerem Altunışık dk. 76), Erşan, Ferhat, Emircan, Berat Yaman

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Enes Nas, Muhammed Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş, Umut Taniş, Osman Katipoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mert Kula, Erkam, Eduart Rroca (Traore dk. 64, Yılmaz Basravi dk. 84), Ali, Görkem (Dembele dk. 46), Camara, Arda Hilmi, Uğur, Halil, William Togui (Recep Taşbakır dk. 46)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Oğuzcan Çalışkan, Dos Santos, Süleyman Luş, Sadık Arda

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Gol: Mert Kula (dk. 56) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ferhat Canlı, Atakan Müjde, Mert Miraç (Yeni Malatyaspor), Arda Şengül, Tarore (Keçiörengücü), - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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