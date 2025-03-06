Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne 3-0 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne 3-0 Yenildi

Yeni Malatyaspor, Ankaragücü\'ne 3-0 Yenildi

Teknik direktör Murat Uçkun, bireysel hatalara dikkat çekerek maçı değerlendirdi.

06.03.2025 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "2-0 yenik duruma düşüyoruz ama ikinci yarı oyunu dengeler gibi olduk ama yediğimiz üçüncü golle 3-0 mağlup olduk. Önceki haftalardan farklı bir şey olmadı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Bugünkü müsabakaya yine ilk yarı maçın başında ve daha sonrasında bireysel hatalardan dolayı yediğimiz goller daha önceki maçlarda olduğu gibi. 2-0 yenik duruma düşüyoruz ama ikinci yarı oyunu dengeler gibi olduk ama yediğimiz üçüncü golle 3-0 mağlup olduk. Önceki haftalardan farklı bir şey olmadı. Ama buradan şunu söylemek gerekiyor. Saha içerisindeki çocukların mücadelesinden sonra maç sonu daha önce de bizden futbol oynayan kaleci Ertaç arkadaşımız ve Mahmut Tekdemir'in bizim soyunma odasına girip çocukları tebrik etmesi, onlara formalarını vermeleri, malzeme yardımında bulunmaları ve onların bu mücadelelerini takdir etmeleri bizim adımıza gurur verici bir şeydi. Şunu söyleyeyim, kalite hiçbir zaman tesadüf olmadığını bu 2 arkadaşımızla gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Ondan sonra da söylenecek bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Yerel Haberler, Ankaragücü, 3-sayfa, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne 3-0 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:56:13. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'ne 3-0 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.