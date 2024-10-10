Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 18 Ekim Cuma günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 pas çalışması ve taktik antrenmanı gerçekleştirdi.
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor Antrenmanlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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