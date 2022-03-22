Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

22.03.2022 15:19
Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

4 Nisan Pazartesi günü saat 20.30'da deplasmanda İstanbul temsilcisi Başakşehir ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maçı kazanarak ligde kalma umutlarını devam ettirmek istiyor. Kasımpaşa yenilgisi sonrası ligde kalma şansını zora sokan sarı-siyahlı ekip, Başakşehir maçında mutlak 3 puan parolası ile sahaya çıkacak.

İki ekip şu ana kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa 6 kez kazandı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor
Yeni Malatyaspor, Başakşehir'e konuk oluyor

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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı Sivasspor ligde 10. galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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