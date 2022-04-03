Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, otelde kampa girdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Kaynak: AA
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