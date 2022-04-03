Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına hazır

03.04.2022 19:51
Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına hazır

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre İstanbul'daki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, otelde kampa girdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir'de hedef galibiyet Medipol Başakşehir'de hedef galibiyet Yeni Malatyaspor, yarın Başakşehir'e konuk olacak Yeni Malatyaspor, yarın Başakşehir'e konuk olacak

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi
19:28 Valerien Ismael ters köşe yaptı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'ler belli oldu
19:27 Denizde bulduğu poşetin ağzını açan şahsın, sağ kolu dirsek altından koptu
19:24 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Modern siyasi dünyada onun gibi çok az insan var
19:18 Maç öncesi tepki çeken hareket! Beşiktaş bayrağına sarılı tabutu şehir meydanında gezdirdi
19:10 Hem oynadı hem de ortak yapımcılığını yaptı! Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen filmindeki kazancı gündem oldu
18:32 İzleyiciler kahkahalara boğuldu! Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci tam not aldı
18:30 Zelenski'den Rus askerlerine küfür! Rusya'nın çekildiği Buça bölgesindeki görüntüler dünyanın gündeminde
18:24 Alanyaspor Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti! Karadeniz ekibi, 26 puanla 19. sırada kaldı
18:07 Konyaspor Göztepe'yi 3-0 mağlup etti! Fenerbahçe'nin zirve sevinci yarım kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 19:57:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement