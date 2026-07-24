Yeni Malatyaspor’dan Yeşilyurt Spor’a tesis çağrısı: "Artık ’dur’ deme vaktidir"

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan, Yeşilyurtspor'un Yeni Malatyaspor tesislerini boşaltmasını istedi. Başkan Akoğan, yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü Orduzu Pınarbaşı'ndaki Yeni Malatyaspor Tesisleri'nde başlayacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan yaptığı açıklamada Malatya futbolunun tekelleştirilmeye çalışıldığını, kulüplerine yönelik haksız uygulamalara uzun süredir sessiz kaldıklarını ve artık tahammüllerinin kalmadığını belirtti.

Aksoğan, açıklamasında "Yeni Malatyaspor'umuzu ve Malatyaspor'umuzu yok edip Malatya futbolunu ele geçirip tekel olmak için yapılan her türlü haksızlığa, adaletsizliğe, yok saymaya, tesislerimize çökmeye, stadyumda maç oynatmamaya, antrenman sahası vermemeye, canlı yayınlarda yönetimimize, teknik heyetimize, personelimize ve futbolcularımıza yapılan iftira ve yalanlara artık 'Dur' deme vaktidir" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurtspor'un Malatyaspor ismini alması sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle bugüne kadar sessiz kaldıklarını dile getiren Aksoğan, "Yeşilyurtspor'un Malatyaspor yapılması hatırına her türlü haksızlığa sustuk, konuşmadık, tepki vermedik. Ancak bardak taşmıştır, tahammülümüz kalmamıştır" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına pazartesi günü Orduzu Pınarbaşı'ndaki Yeni Malatyaspor Tesisleri'nde başlayacaklarını belirten Aksoğan, tesislerin kendilerine teslim edilmesini istedi.

Aksoğan, açıklamasını "Malatya futboluna katkımız olsun diye 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici olarak verdiğimiz, 2029 yılına kadar sözleşmemiz bulunan tesislerimizin ve belediyeye emanet olarak verdiğimiz eşyalarımızın teslim edilmesini, Yeşilyurtspor'un da ivedilikle Yeni Malatyaspor tesislerini boşaltmasını istiyoruz" diye sonlandırdı.