Yeni Malatyaspor Boluspor Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Trenyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.
Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışma yaptı.
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