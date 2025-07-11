Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın'ı Teknik Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın'ı Teknik Direktör Olarak Atadı

Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın\'ı Teknik Direktör Olarak Atadı
11.07.2025 11:04
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TFF 2. Lig'deki Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Lig takımlarından Yeni Malatyaspor teknik direktör Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı.

Önümüzdeki sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor teknik direktörlük görevi için Cafer Aydın ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Teknik Direktörlük görevine Cafer Aydın getirilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, 3-sayfa, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Cafer Aydın'ı Teknik Direktör Olarak Atadı - Son Dakika

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