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Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı

07.02.2022 17:11
Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor, sezon başında Hatayspor'dan transfer ettiği Fransız oyuncu Rayane Aabid ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, sezon başında Hatayspor'dan transfer ettiği Fransız oyuncu Rayane Aabid ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sezon başında Hatayspor'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan 30 yaşındaki Fransız oyuncu Rayane Aabid ile yollar ayrıldı. Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Rayane Aabid ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

22 Haziran 2021 tarihinde kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı atan Aabid, 23 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyerek 1 gol, 2 asistte imza attı. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Rayane Aabid ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


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