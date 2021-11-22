Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA
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