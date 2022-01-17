Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde toplanan takım, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-siyahlılar, bugün maçın oynanacağı Gaziantep'e giderek kampa girecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Kaynak: AA
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