Yeni Malatyaspor: Genç Oyuncular Gelişiyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor: Genç Oyuncular Gelişiyor

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Yeni Malatyaspor, Bandırmaspor'a 3-1 yenildi. Uçkun, genç oyuncuların gelişiminden memnun olduğunu belirtti.

10.04.2025 18:24
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- Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun:

"Genç oyuncularımız gelişiyor, önemli olan bu"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel:

"Önemli olan kazanmaktı"

MALATYA - Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Murat Uçkun, genç oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise "Pozisyonlar bulduk ama golleri erken bulamadık" dedi.

Trendyol 1. Lig'inin 33. haftasında Yeni Malatyaspor evinde karşılaştığı Bandırmaspor'a 3-1'lik yenildi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, maça iyi başladıklarını vurgulayarak, "Uzun zamandır ilk defa maçın başında futbol şansı yanımızdaydı. Rakip kalecinin yaptığı bir hatayla erken bir gol bulduk ve oyuna iyi başladık. İyi de oynuyorduk. Ancak futbolda sonuçları belirleyen genelde hatalar oluyor. Biz genç bir takımız ve hata yapmaya çok müsaidiz. Olmayacak bir pozisyonda penaltı verdik. Rakip durumu eşitledi ve uzatmalarda 2-1 geri düştük. Belki devreye 1-1 girsek yine kaybedebilirdik ama çocukların sahadaki oyun alışkanlığı, birlikte hareket etmeleri ve yardımlaşmaları bizim adımıza sevindirici" dedi.

"Bize göre penaltı değildi ama hakem öyle yorumladı"

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Uçkun, "Hakemlerle ilgili bugüne kadar konuşmadık, şimdi de konuşmayacağız. Onlar da futbolun bir parçası, tıpkı bizim genç oyuncularımız gibi bu ligde tecrübe kazanacaklar. Penaltı pozisyonuna baktık, bize göre penaltı değildi ama hakem öyle yorumladı. Canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Takımın oyun felsefesine de değinen Murat Uçkun, pas oyununa dayalı bir sistem benimsediklerini belirterek, "Antrenmanlarda genellikle pasa dayalı çalışmalar yapıyoruz. Çünkü topu rakibe verdiğinizde genç oyuncuların morali bozuluyor. Biz onlara hep şunu söylüyoruz, 'Siz sahada oynarken keyif alırsanız, biz dışarıdan keyifle izleriz'. Bu motivasyonla devam ediyoruz. Kalan 5 maçta da aynı oyun felsefesiyle gelişimlerini sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağız. Eğer bu çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Mustafa Gürsel: "Önemli olan kazanmaktı"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise önemli bir galibiyet aldıklarını aktararak, oyuncularını tebrik etti. Rakip takımın yaşadığı zorluklara değinerek sözlerine başlayan Gürsel, "Rakibimizin yaşadığı deprem felaketi sonrası zor şartlar altında mücadele ettiğini biliyoruz. Transfer tahtalarını açamadan, altyapı oyuncularıyla sahaya çıkan bir takıma karşı oynadık. Malatya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Umuyorum en kısa sürede bu olumsuz süreci atlatırlar" dedi. Maçın başında basit bir hatayla geri düştüklerini ancak sonrasında oyuna ağırlık koyduklarını söyleyen Mustafa Gürsel, "Pozisyonlar bulduk ama golleri erken bulamadık. İlk golümüzü devre bitmeden, diğerlerini ise ikinci yarıda bulduk. Daha erken gol atabilseydik maç bizim adımıza daha rahat geçebilirdi. Önemli olan bugün kazanmaktı ve 3 puanı aldık, mutluyuz. Kalan haftalara bu galibiyetin moraliyle hazırlanacağız" ifadelerine yer verdi.

Ligin sonuna yaklaşıldıkça oyuncuların üzerindeki baskının arttığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oyuncular artık sadece sonuca odaklanıyor. Ne kadar uyarırsak da bu baskı sahadaki oyunu etkiliyor. Bugün genç bir takıma karşı oynadık ve oyunumuzu tam anlamıyla sahaya yansıtamadık. Bu durum yalnızca bize özgü değil, ligin bu döneminde birçok takımda benzer bir tablo var. Önümüzde 5 maç kaldı. Her biri final niteliğinde. Sonuç almaya odaklı bir süreçteyiz ve bu maçları kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor: Genç Oyuncular Gelişiyor - Son Dakika

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