Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

24.02.2022 15:45
Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor, futbolcu ve teknik sorumlu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'da kaptanlık yapan ve 2 haftadır takımda futbol sorumlusu olarak da görev alan Adem Büyük (34) ile yollarını ayrıldı. Adem Büyük, son olarak Malatya'da oynanan Antalyaspor maçında ikinci yarı kendisini oyuna sokarak futbol tarihinde nadir görülen bir karara da imza atarak gündeme gelmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve Futbol Sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı
Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı

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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Malatya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, kaptan Adem Büyük ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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