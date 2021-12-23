Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!

Yeni Malatyaspor'da kötü gidiş sürüyor. Sumudica'nın öğrencileri, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sahada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

YENİ MALATYASPOR, 18. SIRAYA YERLEŞTİ

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Chouiar ve 36. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 57. dakikada Gavranovic ve 90+1. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu sonucun ardından 8 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 15 puanla 18. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.