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Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi! - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!

23.12.2021 19:19
Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'la 2-2 berabere kaldı. 90+1. dakikada yediği golle 1 puanı kaptıran Malatya'nın galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Yeni Malatyaspor'da kötü gidiş sürüyor. Sumudica'nın öğrencileri, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sahada 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

YENİ MALATYASPOR, 18. SIRAYA YERLEŞTİ

Ev sahibi ekibin gollerini 25. dakikada Chouiar ve 36. dakikada Adem Büyük kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 57. dakikada Gavranovic ve 90+1. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi. Bu sonucun ardından 8 maçtır galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, puanını 15 puanla 18. sırada yer aldı. Üç maçtır kazanamayan Kayserispor ise 21 puanla 15. sırada yer buldu.

Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi!

Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Kayseri karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi! - Son Dakika
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