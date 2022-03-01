Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan ile anlaştı - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ın getirildiğini açıkladı.

Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi imzaların atılmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA