Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

24.02.2022 15:08
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev alan Adem Büyük'le yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da hem futbolcu hem de futbol sorumlusu olarak görev alan Adem Büyük'le yollar ayrıldı.

Sarı siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu ve futbol sorumlusu olarak görev yapan Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

Adem Büyük ile Sivasspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK karşılaşmalarına çıkan Yeni Malatyaspor, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

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Yeni Malatyaspor, Adem Büyük, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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