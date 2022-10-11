Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman, Başkan Gürkan'ı ziyaret eti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman beraberinde yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcularla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve futbolcuların ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gürkan, Yeni Malatyaspor'un kentin ortak paydası ve değeri olduğunu belirterek, "Malatya'da 7'den 70'e herkes Malatyaspor'un başarısından övünç duyar, başarısızlığında da üzüntü duyar. Malatya'yı sadece Malatya'da yaşayan 850 bin nüfus olarak değerlendirmemek gerekir. Malatya'nın 2 milyonun üzerinde insanı da Malatya dışındadır. Sezon başladığından itibaren sıkıntılı bir süreçte başladık. Yönetimdeki arkadaşlarımızda sıkıntılı bir süreçte geldi, toparlamaya çalışılıyor." diye konuştu.

Takımın yanında olduklarını aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Yeni görevine başlayan Hasan Özer hocamızla inşallah önümüzdeki süreçte hem içerde hem dışarda galibiyet serisi alacağız. Kahramanlıkları hiçbiri varlık içerisinde yazılmamıştır. Bütün kahramanlıklar, bütün keşif ve icatlar hepsi yokluklar içerisinde gerçekleştirilmiştir. Varlık içerisinde gerçekleştirilen bir buluş, bir başarı öyküsüne ben tarihte rastlamadım. O zaman yokluğun içerisinde bir şeyler ortaya koyup başarı hikayesini yazmamız lazım."

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Hacı Ahmet Yaman ise takımı daha iyi noktalara getirmek için çalıştıklarını dile getirerek, "Süreci iyi bir şekilde götürüyoruz. Şu an toparlandık, güzel yerlere de geldik. Bir şanssızlıktır devam ediyor. İnşallah bunu da önümüzdeki haftada kıracağız ve nasipse güzel yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer de genç bir takım olduklarını bildirdi.

Ligde iyi sonuçlar alarak, takımı yukarılara taşımak istediklerini aktaran Özer, "Galibiyet alamamış bir takımız. İlk başlangıcımız istemediğimiz bir sonuç oldu. Bundan sonra çok daha iyi sonuçlar alarak, en kısa zamanda takımı galibiyetle tanıştırarak yukarıya taşımak en büyük hedefimiz. Çok iyi bir yönetimimiz var. İyi bir ekibiz, iyi de futbolcularımız var. Tabi kolay değil. Biraz tecrübesiz olmamız en büyük handikabımız." değerlendirmesinde bulundu.