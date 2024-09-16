Yeni Malatyaspor Manisa FK Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, topla çalışmalar gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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