Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.
Sarı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor