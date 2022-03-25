Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.03.2022 15:40
Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Bir süredir sakatlığı bulunan futbolcu Nuri Fatih Aydın, fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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