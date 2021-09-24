Yeni Malatyaspor rakiplerini durduramıyor

Süper Lig'de 6 maçta 7 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Yeni Malatyaspor, kalesinde 13 gol görerek Lig'de en çok gol yiyen iki takımdan birisi oldu.

2021 - 2022 sezonuna 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Doğu Anadolu ekibi kötü gidişata dur diyemiyor. 6 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan ve Lig'de 14. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, bu müsabakalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde 13 gol gördü. Süper Lig'de mücadele ettiği 5 sezonun en kötü performansını sergileyen sarı-siyahlılarda taraftar Antalyaspor maçında galibiyet bekliyor. - MALATYA