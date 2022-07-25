Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

25.07.2022 14:09
Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da sezon öncesi hazırlıklar eksik kadroya rağmen devam ediyor.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'da sezon öncesi hazırlıklar eksik kadroya rağmen devam ediyor.

Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı takımda, ağırlık olarak alt yapıda yetişen futbolcular bulunuyor. Mustafa Eskihellaç'ın da Gaziantep FK'ya transferi ile birlikte rotayı sözleşmesi sona eren futbolculara çeviren Yeni Malatyaspor'un görüştüğü isimlerden biri olan Adem Büyük de Manisa FK ile anlaştı.

Yüklü borcu bulunan ve yeni transfer yapamayan kulüpte nasıl bir yol haritası çizileceği yönünde ise henüz bir bilgi bulunmuyor. - MALATYA

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Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, sezona eksik kadroyla hazırlanıyor - Son Dakika

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