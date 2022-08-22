Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

22.08.2022 20:08
Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cuma günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen idmanlarda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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