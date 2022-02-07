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Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi - Son Dakika

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi

07.02.2022 11:52

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı. Malatya ekibinin Rumen hocaya tazminat ödeyeceği belirtildi.

Uzun süredir kötü sonuçlar alan Yeni Malatyaspor da istikrar kararına direnemedi. Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verildi. Sumudica son basın toplantısında futbolcuların maaş alamadığından yakınmıştı.

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130 BİN EURO

Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yeni Malatyaspor Sumudica'ya 130 bin euro tazminat ödeyecek. Rize ve Gaziantep'te çalıştığı dönemde tazminat krizi yaşayan Rumen teknik adam aynı problemle yüzleşmedi.

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, teknik direktör Marius Sumudica'nın görevine son verdi - Son Dakika
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