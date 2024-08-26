Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun: Takımımızı istenilen seviyeye taşımaya gayret göstereceğiz

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, yaptığı açıklamada, "Takımımızı istenilen seviyeye taşımaya gayret göstereceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, "Duran top neticesiyle yediğimiz bir gol ile mağlup olduk. Mücadelelerinden dolayı genç arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. Bundan sonraki süreçte daha iyi hazırlanıp, takımımızı istenilen seviyeye taşımaya gayret göstereceğiz. Söyleyecek başka bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA