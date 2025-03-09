Yeni Malatyaspor Ümraniyespor'a 5-0 Yenildi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Ümraniyespor'a 5-0 Yenildi

Yeni Malatyaspor Ümraniyespor\'a 5-0 Yenildi

Trendyol 1. Ligi'nde Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu. Goller Lucas Joao ve Batuhan'dan.

09.03.2025 15:52
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Trendyol 1. Ligi'nin 29. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 5-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol taraftan Emre'nin ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Lucas Joao, yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 0-1

23. dakikada serbest vuruşu kullanan Benny'nin kale önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Burak, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

83. dakikada Lucas'ın ceza sahasında kaleye çektiği sert şut kaleci Muhammed'den döndü. Pozisyonun devamında dönen topa vuruşunu yapan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3

87. dakikada orta sahada topu kapan Batuhan'ın, savunmayı geçerek girdiği ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gitti. 0-4

90+3. dakikada Atalay'ın uzun ara pası sonrası topla buluşan Poyraz'ın ceza sahasına girip çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-5

Hakemler: Burak Olcar, Okan Taşköprü, Oğuzhan Kocaçoban

Yeni Malatyaspor: Enes Salik, Talha Garip (Enes Savucu dk. 46), Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk, Ömer Çağrı Ataş (Murat Şamil Güler dk. 46), Emircan Bayrakdar, Furkan Söyler (Metehan Ünal dk. 69), Enes Nas, Emir Ulusoy (Eray Şişman dk. 69), Halil İbrahim Atıcı (Osman Katipoğlu dk. 81), Umut Tanış

Yedekler: Çınar Yıldızlı, Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Kemalcan Esen, Eymen Avcı

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Ümraniyespor: Übeyd Adıyaman, Mustafa Eser, Glumac, Emre Kaplan (Furkan Apaydın dk. 46, Yusuf Sertkaya dk. 57), Ali Turap Bülbül, Serkan Göksu (Mehmet Güneş dk. 46), Atalay Babacan, Burak Öksüz, Benny (Batuhan Çelik dk. 57), Soukou (Poyraz Efe Yıldırım dk. 57), Lucas Joao

Yedekler: Onur Yıldırım, Melih Okutan, Barış Ekincier, Yusuf Deniz Şaş, Oğuz Yıldırım

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Lucas Joao (dk. 16), Burak Öksüz (dk. 23), Batuhan Çelik (dk. 83 ve 87), Poyraz Efe Yıldırım (dk. 90+3) (Ümraniyespor) - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Ümraniyespor'a 5-0 Yenildi - Son Dakika

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